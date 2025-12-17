SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
13.33CHF
-0.42CHF
-3.05 %
14:05:31
BRXC
17.12.2025 12:47:52
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND
13.33 CHF -3.05%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Bewertung biete immenses Potenzial für den nächsten Aufschwung, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. 2026 rechnet er allerdings mit unterdurchschnittlichen Absatzvolumina des Herstellers von Nutzfahrzeugkomponenten./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.26 €
|
Abst. Kursziel*:
82.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81.56%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
