Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Bewertung biete immenses Potenzial für den nächsten Aufschwung, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. 2026 rechnet er allerdings mit unterdurchschnittlichen Absatzvolumina des Herstellers von Nutzfahrzeugkomponenten./rob/ag/bek;

