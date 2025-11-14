SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Neunmonatszahlen hätten nach der weithin erwarteten, erneuten Senkung der Umsatzprognose Anfang November nur noch wenige zusätzliche Informationen geliefert, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe dank seiner Kostenflexibilität bereits in der Vergangenheit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, zyklische Abschwünge zu bewältigen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.10 €
|
Abst. Kursziel*:
27.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.94%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|09:31
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|13.00
|-1.56%
