12.61
CHF
-0.50
CHF
-3.84 %
11:40:45
BRXC
04.11.2025 10:32:09

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
12.61 CHF -3.84%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Lkw-Zulieferers sei auf anhaltende Zurückhaltung am US-Markt zurückzuführen, schrieb Fabio Hölscher in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

