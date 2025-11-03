SAF-HOLLAND 12.61 CHF -3.84% Charts

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Lkw-Zulieferers sei auf anhaltende Zurückhaltung am US-Markt zurückzuführen, schrieb Fabio Hölscher in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



