SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
12.61CHF
-0.50CHF
-3.84 %
11:40:45
BRXC
04.11.2025 10:32:09
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND
12.61 CHF -3.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Lkw-Zulieferers sei auf anhaltende Zurückhaltung am US-Markt zurückzuführen, schrieb Fabio Hölscher in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.50 €
|
Abst. Kursziel*:
92.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.46%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
