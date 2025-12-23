SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.12.2025 12:05:33
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: SAF-HOLLAND SE
/ Share Buyback Program 2025
Announcement according to Article 5 (1) (b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of treasury shares – 4. interim report
In the period from December 15, 2025 up to and including December 22, 2025, a total of 94,703 shares were acquired under the 2025 Share Buyback Program. The start of the 2025 Share Buyback Program was announced on November 20, 2025 in accordance with Article 5 of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were acquired as follows:
The total number of shares acquired up to and including December 22, 2025 as part of the share buyback amounts to 366,453 shares.
The share buyback was carried out by a bank commissioned by SAF-HOLLAND SE exclusively via the stock exchange via electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).
Information on the individual transactions and the daily trading volume in accordance with Article 5 of the Regulation (EU) No. 596/2014 and the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the Company’s website at the following link:
https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/share/share-buyback
Bessenbach, December 23, 2025
SAF-HOLLAND SE
The Management Board
23.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstrasse 26
|63856 Bessenbach
|Germany
|Internet:
|www.safholland.com
|End of News
|EQS News Service
|
2250898 23.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
12:05
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:05
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
16.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÜberwiegend wenig Bewegung vor Weihnachten: SMI erklimmt Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Märkte beenden Handel zurückhaltend
Am Dienstag geht es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen Aktienmarkt nach oben, während der deutsche Leitindex sich eher zurückhält. Daneben tendierten auch die wichtigsten Indizes in Fernost teils wenig verändert.