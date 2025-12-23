Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

23.12.2025 12:05:33

EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAF-HOLLAND
13.74 CHF -1.03%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Aktienrückkaufprogramm 2025
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.12.2025 / 12:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 22. Dezember 2025 wurden insgesamt 94.703 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum
 		 Gesamtzahl
zurückgekaufter
Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs
(Euro)		 Volumen
(Euro)
15.12.2025 15.790 14,874139 234.862,65
16.12.2025 15.877 14,753584 234.242,65
17.12.2025 15.623 14,476309 226.163,38
18.12.2025 15.665 14,592816 228.596,46
19.12.2025 15.763 14,836131 233.861,93
22.12.2025 15.985 14,915852 238.429,89

Die Gesamtzahl der bis einschliesslich 22. Dezember 2025 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 366.453 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 23. Dezember 2025

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand


23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250898  23.12.2025 CET/CEST