SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

15.13
CHF
-1.15
CHF
-7.04 %
30.07.2025
BRXC
08.08.2025 12:29:34

SAF-HOLLAND SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die detaillierten Zahlen des Lkw-Zulieferers für das zweite Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten vollständig bestätigt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der volatilen Absatzmärkte und der anhaltenden Zoll-Unsicherheiten halte er die jüngst reduzierten Unternehmensziele aber für zu eng gefasst./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.80 € 		Abst. Kursziel*:
1.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.63%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

