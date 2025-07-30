|Kurse + Charts + Realtime
SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die detaillierten Zahlen des Lkw-Zulieferers für das zweite Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten vollständig bestätigt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der volatilen Absatzmärkte und der anhaltenden Zoll-Unsicherheiten halte er die jüngst reduzierten Unternehmensziele aber für zu eng gefasst./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.80 €
|
Abst. Kursziel*:
1.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.63%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
07.08.25
|EQS-News: SAF-HOLLAND achieves solid results in the first half of 2025 despite decline in sales (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: SAF-HOLLAND erzielt im ersten Halbjahr 2025 trotz Umsatzrückgang solide Ergebnisse (EQS Group)
|
06.08.25
|Ausblick: SAF-HOLLAND SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.25