SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.85 €
|
Abst. Kursziel*:
10.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.78%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
29.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|20.75
|-0.36%
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|10:45
|
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