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ETF Sparplan

SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

20.76
CHF
-0.06
CHF
-0.29 %
11:31:59
BRXC
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30.09.2026 10:45:26

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
20.76 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.85 € 		Abst. Kursziel*:
10.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.78%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:45 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
07.08.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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