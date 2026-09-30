SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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30.09.2026 18:00:38
SAF-HOLLAND SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
SAF-HOLLAND SE Experten haben ihre Einschätzung der SAF-HOLLAND SE-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 23,00 EUR für die SAF-HOLLAND SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 21,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23,00 EUR
|5,50
|30.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|SAF-HOLLAND SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
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|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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28.09.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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22.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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|Schwacher Handel: SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)