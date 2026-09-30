Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’716 -0.8%  SPI 19’470 -0.7%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’165 -0.1%  Euro 0.9434 -0.4%  EStoxx50 6’245 -0.4%  Gold 4’168 0.3%  Bitcoin 70’101 0.4%  Dollar 0.8361 0.1%  Öl 100.4 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
E.ON darf Ovo Energy übernehmen - CMA gibt Deal frei: Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 18:00:38

SAF-HOLLAND SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

SAF-HOLLAND
20.59 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

SAF-HOLLAND SE Experten haben ihre Einschätzung der SAF-HOLLAND SE-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 23,00 EUR für die SAF-HOLLAND SE-Aktie, was einem Anstieg von 1,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 21,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)23,00 EUR5,5030.09.2026
DZ BANK--22.09.2026

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten