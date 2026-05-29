SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Auf einer von Warburg organisierten Roadshow in Zürich habe der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugzulieferers einen moderat optimistischen Ton angeschlagen und über eine ordentliche Auftragsentwicklung berichtet, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Änderungsbedarf für die Jahresziele sehe der Manager nicht./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.78 €
|
Abst. Kursziel*:
31.45%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
20.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.68%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-