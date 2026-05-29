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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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24.06.2026 08:53:53

SAF-HOLLAND SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Auf einer von Warburg organisierten Roadshow in Zürich habe der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugzulieferers einen moderat optimistischen Ton angeschlagen und über eine ordentliche Auftragsentwicklung berichtet, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Änderungsbedarf für die Jahresziele sehe der Manager nicht./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26.00 €
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