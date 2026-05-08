SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
17.70CHF
0.28CHF
1.60 %
10:14:52
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08.05.2026 08:44:38
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND
17.70 CHF 1.60%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeug-Zulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides erstes Quartal. Sie bleibt davon überzeugt, dass das Unternehmen einen zyklischen Abschwung dank seiner Kostenflexibilität auch nun wieder bewältigen wird./rob/tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.34 €
|
Abst. Kursziel*:
18.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.31%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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