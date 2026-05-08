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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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08.05.2026 08:44:38

SAF-HOLLAND SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeug-Zulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides erstes Quartal. Sie bleibt davon überzeugt, dass das Unternehmen einen zyklischen Abschwung dank seiner Kostenflexibilität auch nun wieder bewältigen wird./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.34 € 		Abst. Kursziel*:
18.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.31%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
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