SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Halbjahreszahlen von 27,60 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lkw-Zulieferer biete nach wie vor eine überzeugende Anlage-Story, die von der robusten Profitabilität des Ersatzteilgeschäfts und der Aussicht auf den bevorstehenden Konjunkturaufschwung untermauert werde./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.82 €
|
Abst. Kursziel*:
76.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.03%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
07.08.25
|EQS-News: SAF-HOLLAND achieves solid results in the first half of 2025 despite decline in sales (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: SAF-HOLLAND erzielt im ersten Halbjahr 2025 trotz Umsatzrückgang solide Ergebnisse (EQS Group)
|
06.08.25
|Ausblick: SAF-HOLLAND SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.25