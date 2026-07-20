Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kürzte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent bis 2029 aufgrund konservativerer Annahmen für die Ticketpreise, wie er am Dienstag im Nachgang der Zahlen der Airline für das erste Geschäftsquartal schrieb. Mit Blick auf die angepassten Erwartungen sei das Papier attraktiv bewertet./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.56 €
|
Abst. Kursziel*:
9.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
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|Ryanair-Maschine kehrt wegen gebrochenen Fensters um - Aktie höher (AWP)
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05.07.26
|Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.06.26
|Juni 2026: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
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|Ryanair bindet CEO O'Leary bis 2032 - Aktie in Grün (AWP)
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