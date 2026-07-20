Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’298 0.3%  SPI 20’095 0.3%  Dow 52’271 0.8%  DAX 25’011 0.7%  Euro 0.9269 0.2%  EStoxx50 6’286 0.9%  Gold 4’068 1.5%  Bitcoin 53’992 2.2%  Dollar 0.8126 0.3%  Öl 91.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 1 Jahr verloren hätten
Wie viel Verlust eine Investition in Stellar von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Airbus-Aktie springt an: Operativer Gewinn soll bis 2029 kräftig steigen
Suche...
Plus500 Depot

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

24.83
EUR
-0.66
EUR
-2.59 %
19:43:27
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 18:11:55

Ryanair Outperform

Ryanair
24.83 EUR -2.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kürzte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent bis 2029 aufgrund konservativerer Annahmen für die Ticketpreise, wie er am Dienstag im Nachgang der Zahlen der Airline für das erste Geschäftsquartal schrieb. Mit Blick auf die angepassten Erwartungen sei das Papier attraktiv bewertet./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25.56 € 		Abst. Kursziel*:
9.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:11 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:46 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:35 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:27 Ryanair Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 24.76 -2.86% Ryanair