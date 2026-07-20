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21.07.2026 10:46:19
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Billigfliegers zu wieder besseren Buchungstrends würden von niedrigeren Preisen infolge des Irankriegs überlagert, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.56 €
|
Abst. Kursziel*:
9.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.18%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
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|Ryanair Outperform
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