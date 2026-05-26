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26.05.2026 13:27:14
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Dienstag an die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres an. Er kappte seine Prognosen bis 2031 im Schnitt um 6 Prozent./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.13 €
|
Abst. Kursziel*:
7.44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.63%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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