Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair nach Quartalszahlen von 32,50 auf 30,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aussicht auf niedrigere Flugpreise in der Sommersaison habe den Aktienkurs belastet, schrieb Alex Irving am Dienstag. Hohe Treibstoffpreise drohten Fluggesellschaften aus der Bahn zu werfen, was in der Folge geringere Kapazitäten in der Branche mit sich bringen dürfte./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.56 €
|
Abst. Kursziel*:
17.37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.90%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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