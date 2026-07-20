Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorsichtigere Aussagen des Billigfliegers zur kurzfristigen Entwicklung der Flugpreise nahm Analyst Harry J Gowers zum Anlass, seine Schätzungen etwas zu senken. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer der Aktien hielt er am Dienstag aber an seiner positiven Grundhaltung fest./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.56 €
|
Abst. Kursziel*:
25.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.03%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
20.07.26
|Teures Kerosin kostet Ryanair viel Gewinn - Aktienkurs sackt ab (AWP)
|
20.07.26
|Ryanair leidet im ersten Quartal unter Nahost-Krieg (AWP)
|
13.07.26
|Aktien von Ryanair, easyJet und Co.: Airlines kappen Verbindungen (AWP)
|
10.07.26
|Ryanair-Maschine kehrt wegen gebrochenen Fensters um - Aktie höher (AWP)
|
08.07.26
|Ryanair-Aktie gibt ab: Klage gegen Italiens Corona-Hilfen scheitert (AWP)
|
05.07.26
|Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.06.26
|Juni 2026: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
22.06.26
|Ryanair bindet CEO O'Leary bis 2032 - Aktie in Grün (AWP)
Analysen zu Ryanair
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25.53
|0.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Richemont Buy
|09:39
|
Jefferies & Company Inc.
Jungheinrich Buy
|09:38
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|09:37
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Sector Perform
|09:37
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|09:36
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|09:35
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform