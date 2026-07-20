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Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

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21.07.2026 09:36:02

Ryanair Overweight

Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorsichtigere Aussagen des Billigfliegers zur kurzfristigen Entwicklung der Flugpreise nahm Analyst Harry J Gowers zum Anlass, seine Schätzungen etwas zu senken. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer der Aktien hielt er am Dienstag aber an seiner positiven Grundhaltung fest./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 22:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.56 € 		Abst. Kursziel*:
25.20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.03%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
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20.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
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