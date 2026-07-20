Ryanair 24.61 EUR -3.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorsichtigere Aussagen des Billigfliegers zur kurzfristigen Entwicklung der Flugpreise nahm Analyst Harry J Gowers zum Anlass, seine Schätzungen etwas zu senken. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer der Aktien hielt er am Dienstag aber an seiner positiven Grundhaltung fest./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 22:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.