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20.07.2026 10:45:53
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,45 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei schwächer als erwartet verlaufen, schrieb Jarrod Castle am Montag nach dem Bericht der Iren. Im Sommer-Geschäft gebe es Ungewissheit./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.44 €
|
Abst. Kursziel*:
24.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.08%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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