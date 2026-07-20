Ryanair 24.54 EUR -5.72% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,45 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei schwächer als erwartet verlaufen, schrieb Jarrod Castle am Montag nach dem Bericht der Iren. Im Sommer-Geschäft gebe es Ungewissheit./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.