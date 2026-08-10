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Krypto-Marktbericht 10.08.2026 12:43:06

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:26 um 0,30 Prozent auf 64.998,68 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.801,39 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -8,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,43 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,05 Prozent.

Zudem gewinnt Ethereum am Montagmittag hinzu. Um 0,51 Prozent auf 1.918,76 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.908,95 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,44 Prozent auf 215,48 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 214,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,030 US-Dollar.

Nach 394,24 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Montagmittag um 0,55 Prozent auf 396,42 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1946 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1948 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1639 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1618 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3312 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,38 Prozent auf 604,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 601,90 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0693 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0699 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,40 Prozent auf 76,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 76,26 US-Dollar.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,420 US-Dollar am Vortag auf 6,499 US-Dollar nach oben (1,23 Prozent).

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,00 Prozent auf 8,267 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,185 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,6921 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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