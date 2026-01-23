Ryanair 27.95 EUR -2.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,55 Euro belassen. Die Kennziffern des Billigfliegers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der konservative Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erscheine im Vergleich zum Konsens aber eher schwach./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.