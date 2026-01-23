Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
27.95EUR
-0.68EUR
-2.38 %
12:22:29
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.01.2026 11:20:36
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,55 Euro belassen. Die Kennziffern des Billigfliegers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der konservative Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erscheine im Vergleich zum Konsens aber eher schwach./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.55 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.28 €
|
Abst. Kursziel*:
15.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
|
21.01.26
|WEF 2026 Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (AWP)
|
20.01.26
|Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen (AWP)
|
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Kauft Elon Musk jetzt Ryanair? Ein X-Post schürt Übernahmefantasien (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie legt zu: Elf neue Routen angekündigt (AWP)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryanair
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28.10
|-1.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Energy Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Buy
|11:25
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|11:22
|
UBS AG
Intesa Sanpaolo Buy
|11:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|11:22
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight