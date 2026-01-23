Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

27.95
EUR
-0.68
EUR
-2.38 %
12:22:29
BMN
26.01.2026 11:20:36

Ryanair Buy

Ryanair
27.95 EUR -2.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,55 Euro belassen. Die Kennziffern des Billigfliegers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der konservative Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erscheine im Vergleich zum Konsens aber eher schwach./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.55 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.28 € 		Abst. Kursziel*:
15.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

Analysen zu Ryanair

11:20 Ryanair Buy UBS AG
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Ryanair 28.10 -1.85% Ryanair