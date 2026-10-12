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12.10.2026 10:47:08

RWE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Montag. Der Fokus liege auf dem Segment Lieferung und Handel, wo Knappheit herrsche und es somit Potenzial für höhere Schätzungen gebe, sollten die Preise zu halten sein./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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58.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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