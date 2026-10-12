RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Montag. Der Fokus liege auf dem Segment Lieferung und Handel, wo Knappheit herrsche und es somit Potenzial für höhere Schätzungen gebe, sollten die Preise zu halten sein./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.84 €
|
Abst. Kursziel*:
29.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.64%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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