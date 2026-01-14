Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.01.2026 09:55:30

RWE Buy

RWE
46.39 CHF 3.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "große Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.76 € 		Abst. Kursziel*:
8.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.87%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:19 RWE Outperform Bernstein Research
09:55 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 RWE Buy UBS AG
09.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
