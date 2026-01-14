RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
45.89CHF
2.16CHF
4.94 %
11:03:08
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 09:55:30
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "große Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.76 €
|
Abst. Kursziel*:
8.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.87%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
10:49
|RWE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|10:19
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|09.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|09.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|09.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|45.81
|4.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
UBS AG
Boeing Buy
|10:28
|
Warburg Research
PNE Buy
|10:27
|
UBS AG
Alstom Neutral
|10:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|10:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|10:22
|
Warburg Research
Aurubis Hold
|10:20
|
Bernstein Research
Vestas Wind Systems A-S Outperform