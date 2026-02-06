Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 16:43:51

RWE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein großes Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
52.78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
52.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

