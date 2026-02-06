RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
RWE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein großes Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu RWE AG St.
|
13:18
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:18
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|48.11
|3.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:44
|
Bernstein Research
BMW Outperform
|16:43
|
DZ BANK
RWE Kaufen
|16:43
|
Barclays Capital
Bayer Overweight
|15:17
|
RBC Capital Markets
Airbus Outperform
|15:05
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|15:05
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|14:55
|
DZ BANK
Henkel vz. Kaufen