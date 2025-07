NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Chad Dillard befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich die politischen Veränderungen der Trump-Regierung bis 2030 auf den Bau von Solar- und Windkraftanlagen auswirken werden. Er sieht das Worst-Case-Szenario eines abrupten Einbruchs zwar vom Tisch, erwartet für das Erneuerbare-Energien-Geschäft in den USA zum Ende des Jahrzehnts aber eine Wachstumsdelle./edh/zb;