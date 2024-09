NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Die Probleme mit Rolls-Royce-Triebwerken bei A350-Jets von Cathay Pacific sollten keine besonders großen finanziellen Belastungen für Airbus und Rolls-Royce mit sich bringen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl;