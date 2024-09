NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce trotz Problemen mit einem Triebwerk des Unternehmens an einem A350 von Cathay Pacific auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Zwar sei vieles noch zu klären, doch den starken Kursrückgang der Aktie und damit des Börsenwertes um 2,7 Milliarden Pfund hält Analystin Chloe Lemarie laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für übertrieben./ck/mne/;