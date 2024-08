ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 550 auf 640 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Überzeugung in die Aktien als Investment bleibe stark, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der zuversichtlich stimmende Ausblick des Triebwerkherstellers sei von den Investoren noch nicht hinlänglich eingepreist./bek/ajx;