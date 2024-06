NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 530 auf 580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie nannte Rolls Royce eine der bevorzugten Aktien mit Blick auf die Anfang August anstehenden Zahlen zum ersten Halbjahr. Für den Ausbkick für den Barmittelzufluss (Free Cashflow) des Triebwerkherstellers gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb die Expertin in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/mis;