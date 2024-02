ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rolls-Royce nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe in einem starken zweiten Geschäftshalbjahr mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 20 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch der Ausblick liege deutlich über den Erwartungen. Es gebe deutliche Anzeichen dafür, dass sich die Trendwende fortsetzt. Auch wenn diejenigen, die vorab hohe Erwartungen gehabt hätten, von der Prognose für den freien Barmittelzufluss enttäuscht sein könnten. Die Erwartungen an die Dividende seien wohl schon vor den Zahlen niedrig gewesen, merkte der Experte zum Verzicht auf eine Gewinnausschüttung an./gl/bek;