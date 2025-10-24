Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'568 0.1%  SPI 17'349 0.1%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'240 0.1%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5'675 0.1%  Gold 4'066 -0.3%  Bitcoin 92'101 1.0%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 66.0 0.4% 
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

271.20
CHF
-0.40
CHF
-0.15 %
24.10.2025
SWX
27.10.2025 06:38:17

Roche Underweight

Roche
268.87 CHF -0.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Richard Vosser kappte am Montag im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen etwas. Die anstehenden Ergebnisse spätklinischer Studien zu Giredestrant und Fenebrutinib hätten enorme Enttäuschungsrisiken./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
271.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15.19%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
268.87 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.46%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse