Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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23.04.2026 13:02:17
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Quartalsumsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dazu komme der erwartungsgemäß bestätigte Ausblick./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
230.00 CHF
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
$ 432.80
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse