Roche 432.80 USD 7.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Quartalsumsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dazu komme der erwartungsgemäß bestätigte Ausblick./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.