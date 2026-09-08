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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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08.09.2026 08:20:29

Roche Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 410 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Roche zählt zu den von Gordon favorisierten Pharmariesen. Er begründet dies mit dem langfristigen Wachstum und dem bevorstehenden Start von Giredestrant gegen eine bestimmte Brustkrebsvariante im frühen Stadium./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
430.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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08:20 Roche Overweight Barclays Capital
27.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
30.06.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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