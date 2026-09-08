Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 410 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Roche zählt zu den von Gordon favorisierten Pharmariesen. Er begründet dies mit dem langfristigen Wachstum und dem bevorstehenden Start von Giredestrant gegen eine bestimmte Brustkrebsvariante im frühen Stadium./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
430.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|26.05.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|
Warburg Research
Deutsche Börse Buy
|08:22
|
Barclays Capital
Novo Nordisk Equal Weight
|08:21
|
Barclays Capital
Sanofi Equal Weight
|08:20
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Sartorius vz. Overweight
|08:16
|
Barclays Capital
Novartis Equal Weight