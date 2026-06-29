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30.06.2026 08:46:38

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 346 auf 348 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem unschönen Halbjahresbericht der Schweizer, wie er am Dienstag schrieb. Sie blieben aber auf Kurs in Richtung Jahresziele. Der anstehende Marktstart von Giredestrant als ergänzende Brustkrebstherapie rücke in den Fokus./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 04:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
348.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
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08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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27.05.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Roche Overweight Barclays Capital
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