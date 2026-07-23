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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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24.07.2026 14:35:06

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Der Umsatz im zweiten Quartal des Pharmakonzerns stelle eine leichte Verbesserung zum ersten Jahresviertel dar, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
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