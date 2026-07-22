NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung eine "beeindruckende Marge" als Treiber solider Ergebnisse./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.