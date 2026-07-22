Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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23.07.2026 13:58:44
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung eine "beeindruckende Marge" als Treiber solider Ergebnisse./tih/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
395.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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