ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 248 Franken belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns, deren Beobachtung er jüngst aufgenommen habe, erscheine zwar nicht anspruchsvoll, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch solange die Schweizer noch keine Kurstreiber in Form guter klinischer Studienergebnisse vorweisen könnten, dürfte sich an der Stimmung für die Aktie nichts ändern. Derzeit habe er selbst hier keine großen Erwartungen, betonte der Experte./gl/bek;