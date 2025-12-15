HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
15.12.2025 14:23:40
HOCHTIEF-Aktie stärker: Arbeitsgemeinschaft sichert sich millionenschweren Autobahn-Auftrag
HOCHTIEF hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen.
Die HOCHTIEF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,0 Prozent höher bei 334,20 Euro.
DOW JONES
Analysen zu HOCHTIEF AG
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
