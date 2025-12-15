Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sunrise-Aktie schächelt: Klasse-B-ADS-Programm läuft Anfang 2026 aus

Sunrise wird sein Klasse-B-ADS-Programm zum 30. Januar 2026 beenden.

Per 12. Dezember seien bereits etwa 99 Prozent der Klasse B ADSs in Klasse B-Aktien von Sunrise umgetauscht worden.

Klasse B-Aktien, die den Klasse B ADSs zugrunde liegen und nach Beendigung des Programms bei der Depotbank verbleiben, werden einer Mitteilung vom Montag zufolge in Klasse A-Aktien umgetauscht und von der Depotbank verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf werde dann anteilig an die entsprechenden ehemaligen Inhaber der Klasse B ADS verteilt. Bis zum Ende des Programms können Inhaber von Klasse B ADS die Aktien noch umtauschen.

Bereits zum 13. November war das Klasse-A-ADS-Programm von Sunrise ausgelaufen. Dabei seien 93,1 Prozent der Klasse A ADSs gegen Sunrise-Klasse-A-Aktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind, umgetauscht worden.

Die Sunrise-Aktie bewegt sich im Schweizer Handel zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 41,08 Franken.

cg/hr

Zürich (awp)

