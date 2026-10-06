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06.10.2026 13:51:26

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 434,50 Franken belassen. Medikamente gegen die Krankheit Alzheimer seien eine unterschätzte Geschäftschance auf Jahrzehnte hinaus, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung sei allerdings auf dem Stand wie die der Multiple-Sklerose-Medikamente vor 25 Jahren. Der Bedarf sei indes hoch, da existierende Mittel nur marginal effektiv seien. Mit einem jüngst zugelassenen Bluttest von Roche dürfte der potenzielle Markt noch einmal kräftig wachsen./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
434.50 CHF
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