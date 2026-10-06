Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 434,50 Franken belassen. Medikamente gegen die Krankheit Alzheimer seien eine unterschätzte Geschäftschance auf Jahrzehnte hinaus, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung sei allerdings auf dem Stand wie die der Multiple-Sklerose-Medikamente vor 25 Jahren. Der Bedarf sei indes hoch, da existierende Mittel nur marginal effektiv seien. Mit einem jüngst zugelassenen Bluttest von Roche dürfte der potenzielle Markt noch einmal kräftig wachsen./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
434.50 CHF
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Justin Smith
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KGV*:
-
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