NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass das Zahlenwerk des Pharmakonzerns sowie auch der Ausblick auf 2026 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Seiner Meinung nach dürften die durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr nun um rund ein Prozent sinken./ck/rob/bek;