NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass das Zahlenwerk des Pharmakonzerns sowie auch der Ausblick auf 2026 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Seiner Meinung nach dürften die durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr nun um rund ein Prozent sinken./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
341.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.37%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
348.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.52%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

