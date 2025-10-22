Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
273.40CHF
-7.10CHF
-2.53 %
12:32:43
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 11:57:56
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 314 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns im dritten Quartal habe etwas enttäuscht, allerdings habe der Markt Währungseffekte nicht berücksichtigt, schrieb Matthew Weston in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
314.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
273.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.73%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:27
|Freundlicher Handel: SLI klettert (finanzen.ch)
|
09:33
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Roche-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche gibt am Donnerstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:03
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|10:03
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|272.20
|-2.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:58
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight
|11:57
|
UBS AG
Roche Buy
|11:51
|
Barclays Capital
Michelin Underweight
|11:51
|
UBS AG
Nokia Neutral
|11:40
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|11:37
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
|11:16
|
Deutsche Bank AG
SFC Energy Hold