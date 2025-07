NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe in allen wichtigen Geschäftsbereichen gute operative Resultate erzielt, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Produktionsprognose sei unverändert geblieben, aber die für die Kupferstückkosten aufgrund der Kostenkontrolle, höherer Mengen und des höheren Goldpreises gesenkt worden./rob/ck/la;