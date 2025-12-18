Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

1’254.63
CHF
11.35
CHF
0.91 %
10:34:33
BRXC
18.12.2025 09:07:21

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1254.63 CHF 0.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’850.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’329.20 € 		Abst. Kursziel*:
39.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’342.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.83%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

