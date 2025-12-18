Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
1'850.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1'329.20 €
Abst. Kursziel*:
39.18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1'342.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.83%
Analyst Name::
Hannes Leitner
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
09:07
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Jefferies & Company Inc.
03.12.25
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Jefferies & Company Inc.
01.12.25
Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
JP Morgan Chase & Co.
20.11.25
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Deutsche Bank AG
19.11.25
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1'254.63
0.91%
