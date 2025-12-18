Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
173.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137.80 €
|
Abst. Kursziel*:
25.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
139.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.46%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
17.12.25
|EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 10 Million Euros (EQS Group)
|
15.12.25
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschliesst Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro (EQS Group)
Analysen zu Alzchem Group AG
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|127.90
|-0.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:48
|
Barclays Capital
Rheinmetall Overweight
|10:13
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|10:12
|
Deutsche Bank AG
Douglas Buy
|10:12
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral
|09:48
|
Warburg Research
Brenntag Buy
|09:45
|
Warburg Research
Alzchem Group Buy
|09:34
|
UBS AG
RATIONAL Buy