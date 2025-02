ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5250 Pence belassen. Der Bergbaukonzern sei auf einem gute Weg, noch in diesem Jahr die Produktion bei der Eisenerzmine Simandou im afrikanischen Guinea aufzunehmen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl;