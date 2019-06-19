Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Richard Hatch passte sein Bewertungsmodell für den Bergbaukonzern an die Produktionszahlen für das dritte Quartal an. Die Kennziffern hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

