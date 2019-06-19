Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
15.10.2025 10:18:48
Rio Tinto Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Richard Hatch passte sein Bewertungsmodell für den Bergbaukonzern an die Produktionszahlen für das dritte Quartal an. Die Kennziffern hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|58.06
|-4.69%
