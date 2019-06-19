Rio Tinto 53.64 CHF -1.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Richard Hatch passte sein Bewertungsmodell für den Bergbaukonzern an die Produktionszahlen für das dritte Quartal an. Die Kennziffern hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.