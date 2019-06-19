Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
53.64 CHF -1.96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe seine Förderung in der australischen Mine Pilbara wie erwartet konstant gehalten und hinke damit den anderen Standorten hinterher, schrieb Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Simandou schreite die Förderung aber gut voran./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

