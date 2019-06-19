Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
14.10.2025 15:08:00
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe seine Förderung in der australischen Mine Pilbara wie erwartet konstant gehalten und hinke damit den anderen Standorten hinterher, schrieb Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Simandou schreite die Förderung aber gut voran./rob/la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
50.39 £
|
Abst. Kursziel*:
3.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
