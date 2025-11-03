HENSOLDT 87.48 CHF 0.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 120 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers am 11. November habe er seine mittelfristigen Prognosen für die Optronics-Sparte reduziert, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT



