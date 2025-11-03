HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
87.49CHF
0.22CHF
0.25 %
18:00:03
BRXC
03.11.2025 20:28:36
HENSOLDT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 120 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers am 11. November habe er seine mittelfristigen Prognosen für die Optronics-Sparte reduziert, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HENSOLDT
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
102.30 €
Abst. Kursziel*:
7.53%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
95.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.79%
Analyst Name::
David H Perry
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
