Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’445 0.1%  SPI 17’164 0.1%  Dow 46’270.5 0.4%  DAX 24’213 -0.1%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 5’619 1.2%  Gold 4’187 1.1%  Bitcoin 89’524 -1.4%  Dollar 0.8007 0.0%  Öl 63.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Marktstimmung aufgehellt: New Yorker Konjunkturindex steigt im Oktober
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Merck-Aktie legt zu: Merck verstärkt sich in Laborsparte
Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 12:44:36

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
55.05 CHF 2.62%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschritten, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele für 2025 lägen die Briten in den wichtigsten Geschäftsbereichen weitgehend auf Kurs./la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
53.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten