Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
15.10.2025 12:44:36
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschritten, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele für 2025 lägen die Briten in den wichtigsten Geschäftsbereichen weitgehend auf Kurs./la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
53.00 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
58.87 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
