20.02.2026 13:20:27

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
73.58 CHF 0.31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6200 Pence auf "Hold" belassen. Der Bergbaukonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf Geschäftszahlen. Der Produktionsausblick entspreche den Zielen vom Kapitalmarkttag./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
62.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70.83 £ 		Abst. Kursziel*:
-12.47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.09%
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

