Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6200 Pence auf "Hold" belassen. Der Bergbaukonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf Geschäftszahlen. Der Produktionsausblick entspreche den Zielen vom Kapitalmarkttag./ag/men;

