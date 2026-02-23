Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

73.54
CHF
-0.39
CHF
-0.53 %
10:11:18
BRXC
23.02.2026 07:55:49

Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
73.54 CHF -0.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7900 auf 7400 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Organisches Wachstum und die Verschlankung des Bergbaukonzerns blieben reizvoll, schrieb Matt Greene am Sonntag in seiner Neubewertung. Er ging aber aus Bewertungsgründen an die Seitenlinie, denn nach Einschätzung der Rohstoffexperten der US-Bank dürften die Preise zunächst fallen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.02 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matt Greene 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:55 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Rio Tinto Halten DZ BANK
20.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
20.02.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
